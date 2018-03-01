陸兩會新聞中心 進門前先搜身中央社 (2018-03-01 15:50)
中國兩會新聞中心所在地－北京梅地亞酒店1日上午已戒備森嚴，人員進入前須經過多道安檢程序，還得經過金屬探測器檢驗。中央社記者繆宗翰北京攝 107年3月1日
關鍵字：
上一則：陸兩會新聞中心軍犬進駐
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【TISSOT 天梭】經典時尚對錶(T0334101101301 T03321011013
- 【名池茶業】★東方美人茶★甘甜蜜香．滑潤爽口！獨家綠葉紅
- J’code真愛密碼 流金夢想黃金項鍊
- HomeBeauty色彩創意彈性沙發套-1+3人座-清爽藍
- 【ORIENT 東方】WL-909 典雅實木精緻印花搖擺打點掛鐘
- 羅技 G810 Orion Spectrum RGB 機械式遊戲鍵盤
- 《Live互動英語》互動光碟版 1年12期 +《21世紀情境式英語
- 【喬立爾】最愛傢俱-北歐風情2.8呎小木門系統書櫃
- ABC互動英語互動光碟版 (12期)+21世紀情境式英語圖解字典+
- Standel 詩丹麗真鑽年華小秒針對錶-白/玫塊金 8S0232RSD+8S
阿根廷一名超市員工涉嫌給華人老闆下毒 已被逮捕【北京新浪網】
2018年春運收官 「一票難求」問題進一步緩解【北京新浪網】
特朗普以國家安全為由否決博通收購高通【北京新浪網】
31條惠台措施獲台籍代表點讚 促落實盼「打通最後一公里」【北京新浪網】
羽生結弦學生時代曾被排擠 在學校沒朋友也不會笑【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》