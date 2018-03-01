東部上空萬丈光芒 峨眉寶光伴飛機（2）中央社 (2018-03-01 15:50)
台東牙醫師邱宏正說，2月28日清晨他搭乘台北往台東早班飛機，起飛後在上空見美麗的霞光，還有觀音圈伴著飛機影子穿梭雲霧。（邱宏正醫生提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年3月1日
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