台東牙醫師邱宏正說，2月28日清晨他搭乘台北往台東早班飛機，起飛後在上空見美麗的霞光，還有觀音圈伴著飛機影子穿梭雲霧，旅客開心的說「太幸運了」。（邱宏正醫生提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年3月1日