東部上空萬丈光芒 峨眉寶光伴飛機（1）中央社 (2018-03-01 15:50)
台東牙醫師邱宏正說，2月28日清晨他搭乘台北往台東早班飛機，起飛後在上空見美麗的霞光，還有觀音圈伴著飛機影子穿梭雲霧，旅客開心的說「太幸運了」。（邱宏正醫生提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年3月1日
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