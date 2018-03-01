衛生紙喊漲，行政院發言人徐國勇1日表示，他上午指派發言人室秘書到各賣場訪查拍照，發現衛生紙供應無虞，而且價格平穩，「衛生紙整個搶購的狀況已經平息下來」。（行政院提供）中央社記者顧荃傳真 107年3月1日