慈湖部署警力維安 陵寢管制不開放中央社 (2018-03-01 15:50)
位於慈湖的前總統蔣中正棺柩28日遭到潑漆，現場1日除部署警力維安，陵寢目前也管制不開放。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年3月1日
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