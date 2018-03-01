盛群擬每股配4.1元現金 殖利率5.02%中央社 (2018-03-01 15:22)
（中央社記者張建中新竹2018年3月1日電）微控制器(MCU)廠盛群(6202)股利政策出爐，每股將配發新台幣4.1元現金，殖利率5.02%。
盛群去年32位元MCU、馬達與無線充電產品出貨同步倍數成長，帶動業績攀高，歸屬母公司淨利達9.26億元，刷新歷史新高紀錄，每股純益4.1元。
盛群董事會今天決議，去年度盈餘每股將配發3.636元現金股息，另以資本公積每股配發0.464元現金，合計每股將配發4.1元現金；以盛群今天收盤價81.7元計，殖利率約5.02%。
隨著蘋果(Apple)iPhone支援無線充電功能，無線充電市場需求快速升溫，盛群目前在手訂單已達1000萬套，預期今年無線充電產品出貨可望挑戰2000萬套。
此外，盛群電競、健康量測、電子菸與安防等產品今年銷售也可望同步成長，將驅動整體業績延續成長趨勢。
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