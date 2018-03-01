（中央社記者韋樞台北2018年3月1日電）房市研究單位住展雜誌統計，大台北有127.4萬30年以上老屋，若要完成全部都更程序得等上1404年，且已比2015年的統計少約965年。想靠都更改建防止地震威脅，看來恐無法竟其功。



據內政部統計，2017年第3季大台北屋齡逾30年以上的老屋，台北市有59萬7504戶，新北市有67萬6516戶，合計127萬4020戶。若按近5年大台北每年都更老屋907.4戶的速度，若想全面都更，得花上1404年。但這已比2015年的統計少約965年，顯示都更腳步正加快中。



住展雜誌企研室經理何世昌表示，2015年間，住展雜誌曾統計大台北都市更新速度，按當年度往前推前5年都更拆除老舊房屋均量，大台北5年內約有2448戶老房子完成都更，平均每年更新約489.6戶；當時屋齡逾30年以上的老屋約116萬戶，若要完全更新完一輪，需花費約2369.3年。



何世昌指出，雖然都更進度加速中，但所需時間漫長，代表超過9成的屋主，這輩子都等不到完成都更，若想靠都更改建防止地震威脅，恐怕緩不濟急。



何世昌說，大台北都更加速的主因，一來是中央與雙北市的政策鼓勵有關，尤其雙北市政府均大幅簡化都更行政程序，並提供都都更諮詢與輔導，對都更都有正面幫助；二來與前一波房市大多頭時，建商願意給予都更戶較好的權利變換條件，只需花3到5年就能整合成功。



何世昌認為，雖然都更正在加速，但即使未來大台北每年更新的老屋數可以增到2000戶高水位，往後50年也僅能更新10萬戶，還不到目前老屋戶數的一成。如果政府想靠都更改建來防止地震威脅，目前看來恐無法竟其功。