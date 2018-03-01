（中央社記者江俊亮嘉義市1日電）「春日宴，綠酒一杯歌一遍」，國立嘉義特殊教育學校今天舉辦一場賞花盛宴，邀請全校師生與家長欣賞校園內盛開的洋紅風鈴花，並發表職訓成果。



校長許碧雲致詞表示，嘉義特殊教育學校在24年前創校時，由首任校長邱明發在校園北側（今高鐵大道）圍牆旁種植49株洋紅風鈴花木，每年春季3月綻放奼紫嫣紅的花朵，成為嘉義市熱門賞花景點。



許碧雲指出，今年花季已展開，學校趁此將老師們平常的教學成果與大家分享，因此安排學生舞獅、啦啦隊等社團表演，以及學生洗車、手作餅乾、糕點、爆米花、咖啡等職訓成果分享，還有自閉症學生朗讀作家席慕容的詩作「一棵開花的樹」。



今天活動的導覽，由高二學生王月秀擔任。她說，洋紅風鈴花粉紅色的花朵，隨著枝葉伸展到圍牆外的大排上方，花影倒映水面上，如夢似幻，已成熱門賞花景點，吸引各地人潮前來拍照，讓全校師生引以為傲。



嘉義市議會議長蕭淑麗致詞表示，教育需要高度的熱忱，尤其特教老師需要具備更多的愛心與耐心，看到特教學生表演時，充滿自信與笑容，說明他們在學校快樂的學習，也感謝學校給予他們面對人生的勇氣。（編輯：張銘坤）1070301