（中央社台北1日電）中國公安部機關報「人民公安報」今天報導宣稱，全國公安民警紛紛表示，堅決擁護修改憲法部分內容的建議，並誓言要做憲法的忠實崇尚者、自覺遵守者、堅定捍衛者。



不過對於中共決定修憲取消中國國家主席連任限制引發爭議，由於官方指示淡化處理，以免海外做文章，這篇宣示效忠意味濃厚的報導對相關修憲內容隻字未提，甚至全文看不到「國家主席」這4個字。



報導稱，「中國共產黨中央委員會關於修改憲法部分內容的建議」公佈以來，全國公安民警紛紛表示，堅決擁護修改憲法部分內容的建議。



報導並引述多名中央、地方公安主管的說法，稱憲法部分內容的修改是黨心民心所向。



上海市公安局經偵總隊九支隊支隊長錢紅昊認為，把「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入憲法，使黨的主張透過法定程序轉化為國家意志，必將進一步激勵全國公安民警為維護國家的長治久安和社會穩定而努力奮鬥。



中國人民公安大學黨委書記樊京玉表示，黨中央與時俱進提出修改憲法部分內容的建議，是推進全面依法治國、實現中華民族偉大復興的中國夢的重要舉措，充分反映了全黨全國各族人民的共同意願。



湖北省大冶市公安局局長林海峰表示，公安機關做為黨和人民的「刀把子」，必須全面深入貫徹黨的19大精神，做憲法的忠實崇尚者、自覺遵守者、堅定捍衛者。



浙江省寧波市公安局北侖分局政治處主任胡朝霞感慨地說，「做為公安民警，我們更應該加強憲法學習，做尊法學法用法的模範。在今後的工作中，要進一步加強憲法學習宣傳教育，弘揚憲法精神，為加強憲法實施營造良好的氛圍，為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻自己的力量。」（編輯：楊昇儒/張淑伶）1070301