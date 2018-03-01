（中央社記者張建中新竹1日電）微控制器(MCU)廠盛群股利政策出爐，每股將配發新台幣4.1元現金，殖利率5.02%。



盛群去年32位元MCU、馬達與無線充電產品出貨同步倍數成長，帶動業績攀高，歸屬母公司淨利達9.26億元，刷新歷史新高紀錄，每股純益4.1元。



盛群董事會今天決議，去年度盈餘每股將配發3.636元現金股息，另以資本公積每股配發0.464元現金，合計每股將配發4.1元現金；以盛群今天收盤價81.7元計，殖利率約5.02%。



隨著蘋果(Apple)iPhone支援無線充電功能，無線充電市場需求快速升溫，盛群目前在手訂單已達1000萬套，預期今年無線充電產品出貨可望挑戰2000萬套。



此外，盛群電競、健康量測、電子菸與安防等產品今年銷售也可望同步成長，將驅動整體業績延續成長趨勢。（編輯：楊玫寧）1070301