友達徵千人 等當兵也可應徵中央社 (2018-03-01 15:18)
（中央社記者潘智義台北1日電）友達光電今天宣布，因應物聯網、人工智慧（AI）趨勢及智慧製造興起，顯示器做為人機介面的多元需求蓬勃發展，今年大舉招募1000位創新人才，等當兵也可應徵。
友達指出，因應100年修正通過「兵役法」調整，83年次以後出生的役男，役期從1年縮短為4個月，祭出校園預聘計畫，讓社會新鮮人可先報到再服役，並於兵役結束後直接進入職場，期望藉此吸引更多傑出人才。
友達說，徵才職缺包含電子電機開發、軟體程式設計、系統開發、製程設備、光電研發、硬體研發、大數據分析及人工智慧等領域，期待各方菁英的加入，打造全方位技術及製造能力，強化在加值和高階產品市場的領先地位。
友達規劃3月3日至4月18日將在台灣大學等12所院校展開校園徵才活動，為加速新鮮人在校園徵才活動找到合適職缺，今年特別出動十多位面試主管前進校園，現場一對一面談，合格者即可發出錄取通知書。
友達永續長古秀華表示，友達具備全球化的營運布局與多元化的事業發展，提供開闊的職涯舞台及全球外派的機會。在物聯網、AI及智慧製造趨勢下，除了持續投入研發創新，開發高附加價值產品，更積極發展彈性靈活的製造能力，以提升生產效率，因此今年招募特別鎖定具備大數據分析、軟硬體整合、跨領域整合能力及國際視野的優秀人才。(編輯：陳永昌)1070301
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