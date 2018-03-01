01日競彩超級必發：指數看好皇家社會全身而退北京新浪網 (2018-03-01 15:29)
西甲 皇家貝蒂斯 VS 皇家社會 [足彩 18028 期 第 12 場] [競彩 20180301 期 第 004 場]
皇家貝蒂斯周二凌晨在客場2比0擊敗萊萬特，此前一輪球隊在主場3比5負於皇馬，結束了短暫的連勝，球隊近11輪6勝5負全部分出勝負。中場核心瓜爾達多、後衛阿馬特都無法趕上和萊萬特的比賽，周中是否能夠復出也有疑問，缺席兩輪比賽的前鋒魯文·卡斯特羅回歸。前鋒薩納布里亞、坎貝爾、後衛費達爾三人都在養傷。皇家社會上輪做客1比2負於巴倫西亞，兩線賽場做客5連敗，前鋒奧亞爾薩巴爾曾一度扳平比分。主教練尤塞比奧賽后表示球隊已經儘力但是結果令人失望，目前關於他下課的傳聞仍然不絕於耳。後衛勞爾·納瓦斯、門將魯利、中場普列托都新近加入傷兵營無法出場，前鋒阿吉雷謝、後衛卡洛斯·馬丁內斯是長期傷兵，前鋒威廉·何塞連續缺席了歐戰和上輪聯賽，本輪能否回歸暫無定論。兩隊首循環交鋒曾激戰成4比4，皇家社會在兩隊近8次交鋒中5勝2平1負還是佔據一定優勢。
Spdex超級指數必髮指數提示53-34-13早盤主勝領先。標盤成交量11萬多臨場可能突破100萬。Spdex超級指數提示早盤成交量過低，但從凱利方差來看主勝和客勝菠菜的一致性最低。這時Q系統是早盤分析利器。
從Q系統早盤來看勝平負一年回測中主勝和客勝概率一樣。早盤從有利價位來看只有客勝在有利價位里。在讓球回測中主勝和客勝的概率一樣。全場小於2.5球概率最高58.3%，從早盤的Q系統來看傾向於分勝負。
從命中場次回測來看全場1、4球概率最高。在凈勝球回測中客勝大於等於2球和主勝1球概率最高。結合Spdex超級指數獨家Q系統和早盤Spdex超級指數數據來看客隊不敗的可能性要大。
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英超聯賽 阿森納 VS 曼徹斯特城 [足彩 18028 期 第 1 場] [競彩 20180301 期 第 005 場]
兩支球隊在上周末的聯賽杯決賽中才打過一場，結果曼城在倫敦溫布利球場3比0橫掃槍手成功捧杯，這也是瓜迪奧拉入主曼城以來帶隊獲得的第一個冠軍獎杯，而這也是槍手過去4場比賽中的第3場敗仗，阿圭羅、孔帕尼和大衛·席爾瓦先後為曼城得分。阿森納方面，溫格杯賽繼續使用替補門將奧斯皮納，厄齊爾病愈復出，1月加盟的姆希塔良因之前代表曼聯參加過聯賽杯而無緣，周中聯賽會復出，中鋒拉卡澤特將繼續缺席，左後衛蒙雷亞爾上周末受傷，周中待定。曼城方面，杯賽門將布拉沃也將讓位於主力埃德森，當時受傷的后腰費爾南迪尼奧應無大礙，邊鋒斯特林也可能復出，左後衛德爾夫繼續停賽。
Spdex超級指數必髮指數提示27-19-54客勝領先。標盤成交量410萬多，臨場可能突破1500萬。Spdex超級指數提示早盤客勝在出現探路資金后明顯下降至1.78，後市觀察是否能保持之前的價位以下。冷熱指數客勝和平局沒有拉開。
從Q系統早盤來看勝平負一年回測中客勝概率領先85.7%領先明顯，但是有一場平局。從有利價位來看平局明顯在有利價位里。在讓球回測中客勝的概率高達85.7%。全場大於2.5球概率最高57.1%，從早盤的Q系統來看傾向於客勝。
從命中場次回測來看全場2、3球概率最高。在凈勝球回測中客勝1球概率最高。結合Spdex超級指數獨家Q系統和早盤Spdex超級指數數據來看客隊想大勝不易，而且平局的風險。
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作者：二胖
以上為spdex超級指數網早盤提醒，由於未到成交高峰期，可能影響對結果的預測。目前數據成交量還有很大的上升空間，後續數據變化可自行關注spdex超級指數數據。
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