蘇群曝山東新外援已定！主帥欽點 曾效力廣州北京新浪網 (2018-03-01 15:31)
萊恩
日期:3月1日，由於山東隊外援勞森很有可能與球隊分道揚鑣，那麼誰將成為他的替代者，就成為了山東球迷所關注的問題。對此，著名籃球評論員蘇群就在微博曝出了山東隊新外援的人選。
蘇群在微博上寫道：「如果山東隊挽救勞森的希望完全破滅，那麼將選擇萊恩-博特萊特為小外援替代勞森。萊恩26歲，身高1.80米，控衛，2014年康大冠軍隊成員，曾短暫效力廣州隊，后加盟克羅埃西亞聯賽，是總決賽MVP。來山東之前在土耳其聯賽打球，教練凱撒對他比較熟悉，也是他拍板簽下博特萊特。」
萊恩身高1米80，現年25歲，曾在2016年短暫加盟過廣州隊，為球隊出戰了5場比賽，場均可以得到24分5籃板4.4個助攻以及1.2個搶斷，卻並沒能幫助球隊帶來一場勝利。
（安妮婉）
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