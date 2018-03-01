雙色球18022期開獎號碼：07 14 19 21 22 23+03，大小比4：2，奇偶比4：2，012路比1：3：2；和值106點；三區比1：4：1；藍球0路小碼03。

第18023期雙色球號碼走勢及預測：

紅球分析：《注：1-11為一區，12-22為二區，23-33為三區》

奇偶比：上期奇偶比4：2開出，奇數出號略多，近3期出號來看，奇偶分佈波動，從近期走勢看，未來一期看好奇偶數穩定出號，推薦奇偶比3：3組合。

區間比：上期各區間比1：4：1，二區間出號突出，最近三期區間整體出號比為8：5：5，整體第一區間出號突出，新的一期預計三區間出號均衡，主推比值為2：2：2。

和值：上期和值106點，較上期出號上揚31點，獎號分佈近期走勢居中分佈，根據近期和值走勢，新的一期預計大小碼均勻出號，和值注意小範圍回落，設防範圍以103點附近和值最佳，本期重點參考80~110點之間。

012走勢：上期012路比1：3：2，各路之間波動回補，根據近期走勢，本期注意2路碼積極回補，參考比2：1：3。

一區：本區上期開出1枚號碼07，該區號碼上期出號減少，根據近期該區號碼走勢，本期預計該區出號繼續，建議關注出號1~2枚，奇數碼出號為主，推薦01、02、05、09、10。

二區：本區上期開出4枚號碼14 19 21 22，該區號碼上期強勢回補，根據近期出號走勢振蕩，本期預計該區出號減少，參考出號1~2枚，推薦12、13、15、18、20。

三區：本區上期開出1枚號碼23，該區號碼上期出號縮水，根據近期出號走勢，本期預計該區出號繼續。推薦2~3枚，推薦25、26、27、30、32。

[號碼推薦]：

15碼推薦：01、02、05、09、10、12、13、15、18、20、25、26、27、30、32

藍球分析：《注：1-8為小號區，9-16為大號區》

18022期開出0路碼奇數03，小碼出號，根據近期藍球出號形態來看，奇偶波動開出；012路方面，上期0路碼回補。新的一期在號碼選擇上，建議以下膽碼。

[號碼推薦]：

五碼：05、07、12、15、16

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