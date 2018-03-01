誰說這個網路只看顏值？瘋拉馬周漢華可不信這個邪，周漢華說，我跑也能跑出上萬名粉絲！

的確，一些人跑馬拉松健壯了自己的身體，一些人跑馬拉松獲得了獎品獎金，而周漢華這個綽號「瘋拉馬」的馬拉松狂人在場場馬拉松之後收穫了上萬的粉絲。

周漢華參加了許多馬拉松賽事，並且都跑完全程，更吸引人的是，在周漢華的身上，他的裝束和跑步風格展示的是自己的獨有魅力（下圖為周漢華與女粉絲合影），這樣的瘋狂也讓他取得了「瘋拉馬」的稱號。

瘋拉馬（圖一）

瘋拉馬（圖二）

周漢華向記者說道：「我的造型拉風啊，我喜歡這樣的裝束，這不是嘩眾取寵，這是我的自信，看著沿路為我加油助威的觀眾，幾千名志願者熱情遞水，數以萬計的觀眾圍觀，吶喊，鑼鼓喧天，我已經是激情四射了，感受著跑馬的樂趣，我邊跑步邊發視頻，快哉！我的目標是跑馬拉松到老，永葆好身材，帶給自己更多人生財富，帶給大家正能量和快樂。」

記者翻閱了眾多門戶網站，果不其然，在周漢華參加的每場大型馬拉松賽事新聞中，都會有提及他的文字和圖片，而賽事評論更是很多人表達了對他的痴迷。這份自信、這份風采，正是當今社會最缺乏的品質，在人云亦云，高度同質化活動的如今，周漢華表面展示的是特立獨行，實質是秀出了一個人的基本魅力，記者認為，這恐怕就是周漢華能夠瘋狂「吸粉」的根本原因吧。

眾所周知，目前的網路粉絲風氣是重視顏值多過成績，比如很多尚未參加過奧運會的運動員，卻便憑藉高顏值成為人氣偶像。這種粉絲風氣健康嗎？這種本末倒置的做法對我國體育事業的幫助究竟有多大，想必大家都早已心中有數。誠然瘋拉馬周漢華卻敢於打破常規，憑藉自己獨有的魅力吸引大量粉絲。事實上，天才最怕捧殺，尤其是在競技舞台，而周漢華這個思維和身體的雙重天才，能夠在享受粉絲追捧的同時，也把這種無形的粉絲壓力化作自己前進的動力，正如周漢華自己說的，賽場上的吶喊助威，就是對自己最大的支持。

瘋拉馬（圖三）

瘋拉馬（圖四）