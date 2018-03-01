豬哼哼雙色球第18023期預測：上期中3紅北京新浪網 (2018-03-01 15:38)
[上期中3紅]
雙色球2018022期開獎號碼：07 14 19 21 22 23+03，大小比4：2，奇偶比4：2，012路比1：3：2；和值106點；三區比1：4：1；藍球0路小碼03。
雙色球18023期推薦：
一、除三餘數（012路）分析：
2018年共22期的開獎號碼中，0、1、2路獎號分別開出44枚、41枚、47枚；從數量看，1路號碼出號表現劣勢。
1、0路號碼（03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33），從18013期起，該路號碼上獎積極，截止到18022期共開出獎號44枚（4枚1期，3枚9期，2枚4期，1枚5期，0枚3期），上期該路出號減少。根據以往出號走勢，本期該路設防出號繼續，參考1~2枚，推薦號碼：03 06 12 21。
2、1路號碼（01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31），從180013期起，該路走勢整體出號波動，截止到18022期共開出獎號41枚（3枚5期，2枚11期，1枚4期，0枚2期），上期該路出號增加。根據以往出號走勢，本期該路出號設防平穩，參考2~3枚，推薦號碼：01 13 25 31。
3、2路號碼（02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32），從18013期起，該路上獎勢頭積極，截止到18022期共開出獎號47枚（5枚1期，4枚1期，3枚5期，2枚8期，1枚7期），該路上期出號平穩。根據走勢，本期該路設防出號繼續，參考1~2枚，推薦號碼：17 26。
雙色球第18023期推薦：
紅球10碼：01 03 06 12 13 17 21 25 26 31
紅球8碼：01 06 12 13 17 25 26 31
紅球精選：01 06 13 17 26 31
藍球4碼：01 07 10 15
藍球3碼：01 07 15
藍球獨膽：07
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