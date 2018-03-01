客卿雙色球第18023期預測：紅五區關注32 33北京新浪網 (2018-03-01 15:41)
[上期中2+1]
雙色球2018022期開獎號碼：07 14 19 21 22 23+03，大小比4：2，奇偶比4：2，012路比1：3：2；和值106點；三區比1：4：1；藍球0路小碼03。
雙色球18023期五區號碼重點推薦
一區（01~07）推薦：02 03
二區（08~14）推薦：10 12
三區（15~21）推薦：17 18
四區（22~27）推薦：22 25
五區（28~33）推薦：32 33
18023期雙色球紅球方案（10碼）：02 03 10 12 17 18 22 25 32 33
18023期雙色球紅球縮水（8碼）：03 12 17 18 22 25 32 33
18023期雙色球藍球方案：06 07 11 12
18023期單挑一注：03 12 17 22 25 33+12
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