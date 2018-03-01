雙色球2018022期開獎號碼：07 14 19 21 22 23+03，大小比4：2，奇偶比4：2，012路比1：3：2；和值106點；三區比1：4：1；藍球0路小碼03。

筱杉2018023期雙色球分析：

紅一：上期07，落在1路，點位上升4點，近期012路中1路回補出號，本期關注2路碼出號，防1路出號。推薦02 07

紅二：上期14，落在2路，點位上升10點，近期012路中各路均有出號，本期關注0路碼出號，防2路出號。推薦08 09

紅三：上期19，落在1路，點位上升13點，近期012路中01路出號突出，本期關注1路碼出號，防2路出號。推薦13 14

紅四：上期21，落在0路，點位上升10點，近期012路中0路回補出號，本期關注0路碼出號，防2路出號。推薦18 20

紅五：上期22，落在1路，點位下降1點，近期012路中1路出號積極，本期關注1路碼出號，防2路出號。推薦23 25

紅六：上期23，落在2路，點位下降5點，近期012路中各路輪流出號，本期關注2路碼出號，防1路出號。推薦28 32

藍球：上期開出03，落在0路，小碼出號，近10期012路號碼0路出號最多，上期0路碼回補出號。根據近期藍色球號碼走勢，本期建議關注2路碼隔期出號，防1路碼表現。推薦：05 07 14 16

紅球推薦（12碼）：02 07 08 09 13 14 18 20 23 25 28 32

紅球精選（6碼）：02 09 13 18 25 32

藍球：05 07 14 16

獨藍：05

單挑一注：02 09 13 18 25 32+05

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