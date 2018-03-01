知瞳雙色球第18023期分析：藍球四碼05 07 08 11北京新浪網 (2018-03-01 15:43)
[上期中4+0]
本人介紹一種利用和值計算紅球的方法，通過加減計算預測下期開獎號碼，驗證中：（個人提示，預測有周期，當連續幾期正確率較高時，接下來要注意當做殺碼）
18022期開獎號碼：07、14、19、21、22、23 + 03
2018023期知瞳分析預測開獎號碼：
第一步：紅區和值=106
第二步：和值-每個紅號=差數
106-07=99；106-14=92；106-19=87；106-21=85；106-22=84；106-23=83；
第三步：差數÷每個紅號=得數+餘數
99÷07=14。。。。。1
92÷14=6。。。。。。8
87÷19=4。。。。。。11
85÷21=4。。。。。。1
84÷22=3。。。。。。18
83÷23=3。。。。。。14
第四步：捨棄餘數，只考慮得數，根據得數的尾數及個人看號經驗定出下期出現的號碼。
從以上6個得數中可以看出，共有3個尾數3、4、6，本期留意這幾個尾數的號碼開出。
1、尾數3：下期獎號可能出現 03、13、23、33
2、尾數4：下期獎號可能出現 04、14、24
3、尾數6：下期獎號可能出現 06、16、26
雙色球2018023期紅球出號範圍10碼：03、04、06、13、14、16、23、24、26、33
藍球四碼：05、07、08、11
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