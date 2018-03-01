[上期中4+0]

本人介紹一種利用和值計算紅球的方法，通過加減計算預測下期開獎號碼，驗證中：（個人提示，預測有周期，當連續幾期正確率較高時，接下來要注意當做殺碼）

18022期開獎號碼：07、14、19、21、22、23 + 03

2018023期知瞳分析預測開獎號碼：

第一步：紅區和值=106

第二步：和值-每個紅號=差數

106-07=99；106-14=92；106-19=87；106-21=85；106-22=84；106-23=83；

第三步：差數÷每個紅號=得數+餘數

99÷07=14。。。。。1

92÷14=6。。。。。。8

87÷19=4。。。。。。11

85÷21=4。。。。。。1

84÷22=3。。。。。。18

83÷23=3。。。。。。14

第四步：捨棄餘數，只考慮得數，根據得數的尾數及個人看號經驗定出下期出現的號碼。

從以上6個得數中可以看出，共有3個尾數3、4、6，本期留意這幾個尾數的號碼開出。

1、尾數3：下期獎號可能出現 03、13、23、33

2、尾數4：下期獎號可能出現 04、14、24

3、尾數6：下期獎號可能出現 06、16、26

雙色球2018023期紅球出號範圍10碼：03、04、06、13、14、16、23、24、26、33

藍球四碼：05、07、08、11

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