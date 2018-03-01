日期:3月1日，江蘇蘇寧足球俱樂部在南京玄武蘇寧諾富特酒店舉行了2018賽季啟動媒體見面會。

會上，江蘇蘇寧足球俱樂部總經理劉軍表示，新賽季俱樂部將圍繞集團提出的「造極」整體思路開展工作，以極客的精神、極速的方式，將一切工作做到最優化，以登「風」造極的姿態去拼搏去追求。

與此同時，劉軍還表示，新賽季俱樂部將繼續完善青訓梯隊建設，完成自我「造血」功能；同時，通過科學化的管理運營，繼續為打造「亞洲一流的現代化、職業化足球俱樂部」的目標而努力；2018賽季，江蘇蘇寧易購隊的目標則是力爭亞冠資格。

劉軍在見面會上明確提出了蘇寧易購隊2018年的賽季目標是力爭亞冠資格。劉軍表示，通過在馬貝拉和迪拜兩階段的冬訓和一系列熱身賽，目前蘇寧易購隊已經為新賽季做好了準備。

歇賽期，球隊有大量新鮮「血液」注入。在U23球員方面，多名梯隊球員包括黃紫昌、吳凡、高大倫等適齡球員上調一線隊。同時，球隊還引進了海米提、張凌峰等有潛力的U23球員。

張凌峰說：「足協U23新政對於我們來說，既是機遇，也是挑戰。政策對於我們提出了更高的要求，我們需要更加的努力去提升自己，幫助球隊。這個冬歇期，在教練組的指導下，我們得到了很大的成長，隊內的老大哥們也非常照顧我們，幫助我們迅速融進球隊。新賽季，希望我們能儘快適應中超聯賽，通過比賽得到更快成長！」

球隊還在重點位置上進行了引援。鋒線上，球隊引進了迦納國腳博阿基耶，他的加盟讓蘇寧鋒線多了一個有力的支點；防線上，蘇寧引進了前義大利國腳帕萊塔，他的加盟將讓球隊的後防更加穩固；同時，球隊還引進了中場大將田依濃，他的到來也將讓球隊的打法更為豐富。

對於為何選擇中超，加盟蘇寧，帕萊塔說：「當我收到邀約時，我覺得這是一個絕佳的機會。中國足球發展很快，蘇寧的長遠規劃，讓我最終選擇了這傢俱樂部。」帕萊塔還說：「我來到這邊感到非常好，隊員們和工作人員對我很熱情，所以我覺自己的選擇是對的。」（曲小尤 發自南京）