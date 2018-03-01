蘇寧透露2018賽季目標力爭亞冠 帕萊塔稱來對中國北京新浪網 (2018-03-01 15:44)
蘇寧召開出征大會
日期:3月1日，江蘇蘇寧足球俱樂部在南京玄武蘇寧諾富特酒店舉行了2018賽季啟動媒體見面會。
會上，江蘇蘇寧足球俱樂部總經理劉軍表示，新賽季俱樂部將圍繞集團提出的「造極」整體思路開展工作，以極客的精神、極速的方式，將一切工作做到最優化，以登「風」造極的姿態去拼搏去追求。
與此同時，劉軍還表示，新賽季俱樂部將繼續完善青訓梯隊建設，完成自我「造血」功能；同時，通過科學化的管理運營，繼續為打造「亞洲一流的現代化、職業化足球俱樂部」的目標而努力；2018賽季，江蘇蘇寧易購隊的目標則是力爭亞冠資格。
劉軍在見面會上明確提出了蘇寧易購隊2018年的賽季目標是力爭亞冠資格。劉軍表示，通過在馬貝拉和迪拜兩階段的冬訓和一系列熱身賽，目前蘇寧易購隊已經為新賽季做好了準備。
歇賽期，球隊有大量新鮮「血液」注入。在U23球員方面，多名梯隊球員包括黃紫昌、吳凡、高大倫等適齡球員上調一線隊。同時，球隊還引進了海米提、張凌峰等有潛力的U23球員。
張凌峰說：「足協U23新政對於我們來說，既是機遇，也是挑戰。政策對於我們提出了更高的要求，我們需要更加的努力去提升自己，幫助球隊。這個冬歇期，在教練組的指導下，我們得到了很大的成長，隊內的老大哥們也非常照顧我們，幫助我們迅速融進球隊。新賽季，希望我們能儘快適應中超聯賽，通過比賽得到更快成長！」
球隊還在重點位置上進行了引援。鋒線上，球隊引進了迦納國腳博阿基耶，他的加盟讓蘇寧鋒線多了一個有力的支點；防線上，蘇寧引進了前義大利國腳帕萊塔，他的加盟將讓球隊的後防更加穩固；同時，球隊還引進了中場大將田依濃，他的到來也將讓球隊的打法更為豐富。
對於為何選擇中超，加盟蘇寧，帕萊塔說：「當我收到邀約時，我覺得這是一個絕佳的機會。中國足球發展很快，蘇寧的長遠規劃，讓我最終選擇了這傢俱樂部。」帕萊塔還說：「我來到這邊感到非常好，隊員們和工作人員對我很熱情，所以我覺自己的選擇是對的。」（曲小尤 發自南京）
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 和成 HCG 直立電熱排油煙機 SE-756SL-80公分
- 【時尚屋】榭爾曼3x7尺胡桃衣櫥(G16-048-1)
- TISSOT Classic Dream 羅馬時標經典石英腕錶-白/28mm
- 【Novaya 諾曼亞】《倫多斯》精品緹花貢緞精梳棉加大雙人七
- TISSOT Le Locle 力洛克圖騰紋機械錶-黑x玫塊金/39mm
- CITIZEN 星辰 光動能簡約女錶-黑/35mm FE6025-52E
- 溫士頓 晶瑩葉黃緩釋錠 60錠/盒x4盒
- EDOX Class-1 Chronooffshore 陶瓷碳纖維限量錶-43mm
- 【時尚屋】露比床箱型5件房間組-二色可選(1WG5-11O+ZU5-7TC
- TISSOT Tradition 經典復刻計時腕錶-銀x雙色版/42mm
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》