子墨雙色球第18023期預測：上期中3+1北京新浪網 (2018-03-01 15:44)
[上期中3+1]
在雙色球的投注過程中，藍球起著舉足輕重的作用，即使是紅球全部選中，而藍球看走了眼的話，雙色球頭獎便會與你擦肩而過。這樣說來，藍球在雙色球中的作用是不言而喻的，下面給大家介紹一種利用紅球選藍的公式和殺藍的方法，兩者結合，大大縮小藍球範圍。一、選藍方法：將上一期紅色球用減法分別計算出這6個數值之間的差。6個數之間共存在有15個數值差，最後去掉大於絕對值16的數和絕對值相同的數，剩下的就是投注下一期雙色球中藍球的心水號碼。
上期紅球[07、14、19、21、22、23]藍球[03]
計算程序及結果為：
23-07=16；
23-14=09；
23-19=04；
23-21=02；
23-22=01；
22-07=15；
22-14=08；
22-19=03；
22-21=01；
21-07=14；
21-14=07；
21-19=02；
19-07=12；
19-14=05；
14-07=07；
除去絕對值大於16和絕對值相同的數位，剩下以下12個數：01、02、03、04、05、07、08、09、12、14、15、16，這12個數為18023期藍球的心水號。
二、殺藍方法：近三期藍球相加得到一個兩位數，取其個位也就是尾數作為本期絕殺號。近三期藍球05-14-03，其和為22，尾數為2，故本期藍球絕殺尾2的藍球02、12。
個人建議再加殺01、03、04、16
三、結合以上計算得出
藍球大底推薦：05、07、08、09、14、15
四、紅球推薦
紅球15碼推薦：05、08、09、10、12、13、16、17、18、20、22、25、26、27、30
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