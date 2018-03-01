兩大男神！彼特和小李確認加盟昆汀第九部電影北京新浪網 (2018-03-01 15:31)
昆汀執導的第九部電影取得了重大進展。索尼影業今日宣布，彼特和小李萊昂納多已經簽約加盟這部電影，出演雙男主，影片定名為《好萊塢往事（Once Upon A Time In Hollywood）》。
據悉，影片故事背景設定在1969年的洛杉磯，好萊塢嬉皮士文化發展的巔峰時期，主角是一位前西部電視劇明星Rick Dalton（「小李」飾演）和他的長期替身Cliff Booth（彼特 飾演）。兩人都在好萊塢摸爬滾打，星途不順，但有個非常大牌的鄰居——著名影星、羅曼·波蘭斯基前妻莎朗·塔特。
1969年，已有8個月身孕的塔特及其好友在自己的豪宅共度周末，結果被殺人狂曼森殘忍殺害。昆汀新片也會涉及這一事件。該角色人選尚未確定，昆汀一直有意讓「小醜女」瑪歌特·羅比出演。
《好萊塢往事》將是彼特自《無恥混蛋》后與昆汀的二度合作——該片曾拿下8個奧斯卡提名。這也是「小李」拿下奧斯卡影帝之後的第一部作品，他與昆汀合作的《被解救的姜戈 》也收穫了5個奧斯卡提名。三人此次強強聯手，似乎又要再度向小金人發起衝擊。
《好萊塢往事》不出意外依然是R級，由索尼擊敗華納兄弟和派拉蒙等強手拿下發行權——這也是昆汀首部非韋恩斯坦出品的影片。影片北美定檔2019年8月9日，即塔特被曼森家族殺害的50周年紀念日。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Micro 手機．HTC mini 藍芽．IP 手機．lt18i 手機．legend 手機．Nokia 手機．LG 雙卡 手機．HTC 掛飾．HTC 電源．GPS 手機．HTC One m8 lte．nokia C5 手機．New HTC One．HTC 矽膠保護．三菱 手機．K800i 手機．Daniel 手機．海賊王手機．HTC P1000．HTC diamond．S5000 手機．HTC M7 保護框．4吋 手機．HTC HD 手機．HTC M8．手機皮套專賣店．VICTORY 手機．HTC M8 螢幕．HTC ONE M8．HTC E8
- a.b.art O系列 經典日期圓盤跳點不鏽鋼腕錶-黑/40.5mm
- KERBHOLZ 原木手錶 Reineke－花梨木/30x40mm
- 【幸福角落】8cm厚 全平面竹炭記憶床墊 日本大和防蹣抗菌布
- MINI Swiss Watches 極速時尚腕錶-橘/45mm
- (男) NEW BALANCE 560限定版2E越野跑鞋 深灰藍 M560LG7男鞋
- 【優利亞-格瑞絲】雙人5尺單邊抽屜床底(不含床頭及床墊)
- 【obis】ROYAL 尊榮系列-Shanti 天絲無毒乳膠獨立筒床墊 雙
- 【睡夢精靈】秘密花園舒柔型乳膠三線獨立筒床墊(單人加大3.
- MORR 時尚機能風雨衣 - 機能外套 Promac 流線剪裁機能防水
- Rosemont 戀舊系列戀舊系列小秒針時尚腕錶-白/29x30mm
《進擊的巨人2》遊戲演示 康尼與薩莎斬擊巨人【北京新浪網】
在《塞爾達傳說》里，我感受到了曠野的氣息【北京新浪網】
《原書·原書使》STAFF集體甩鍋 原作者要被氣活？【北京新浪網】
《海賊王》896話：路飛卡塔庫栗戰鬥結束 最終戰將開始【北京新浪網】