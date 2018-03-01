昆汀執導的第九部電影取得了重大進展。索尼影業今日宣布，彼特和小李萊昂納多已經簽約加盟這部電影，出演雙男主，影片定名為《好萊塢往事（Once Upon A Time In Hollywood）》。

據悉，影片故事背景設定在1969年的洛杉磯，好萊塢嬉皮士文化發展的巔峰時期，主角是一位前西部電視劇明星Rick Dalton（「小李」飾演）和他的長期替身Cliff Booth（彼特 飾演）。兩人都在好萊塢摸爬滾打，星途不順，但有個非常大牌的鄰居——著名影星、羅曼·波蘭斯基前妻莎朗·塔特。

1969年，已有8個月身孕的塔特及其好友在自己的豪宅共度周末，結果被殺人狂曼森殘忍殺害。昆汀新片也會涉及這一事件。該角色人選尚未確定，昆汀一直有意讓「小醜女」瑪歌特·羅比出演。

《好萊塢往事》將是彼特自《無恥混蛋》后與昆汀的二度合作——該片曾拿下8個奧斯卡提名。這也是「小李」拿下奧斯卡影帝之後的第一部作品，他與昆汀合作的《被解救的姜戈 》也收穫了5個奧斯卡提名。三人此次強強聯手，似乎又要再度向小金人發起衝擊。

《好萊塢往事》不出意外依然是R級，由索尼擊敗華納兄弟和派拉蒙等強手拿下發行權——這也是昆汀首部非韋恩斯坦出品的影片。影片北美定檔2019年8月9日，即塔特被曼森家族殺害的50周年紀念日。