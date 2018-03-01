仙劍聯合海爾推冰箱，尷尬的事來了：冰箱門一開，人物被斷頭！北京新浪網 (2018-03-01 15:32)
大家好，這裡是正經遊戲，我是正經小弟。
對於許多80后玩家來說，國產單機遊戲一直都是我們堅持了二十多年的情懷，而仙劍就是其中最讓人刻苦銘心的一個遊戲。現在雖然已經不玩了，但還是有不少玩家會收集一些相應的周邊進行緬懷。那接下來，仙劍和海爾聯合推出的這款「仙劍周邊」，實用價值就高了，因為它是台冰箱！
昨日，海爾官方微博透露，他們根據多數仙劍粉絲的意見，從四個概念圖中選出其中之一進行定製，設計圖紙即將交付工廠。
之前，官方曾給出了四種設計方案。從微信中網友的投票來看，方案B玄霄被冰封的場景最受歡迎，與冰箱製冷的理念也更接近，不過海爾可能會進一步調整。
有網友表示，海爾曬出的圖案有些尷尬，冰箱門一打開，玄霄就被「斷頭」了，就破壞了整個圖案的完整性。所以，有玩家建議將圖案印在冰箱側面。
正經小弟覺得，如果將圖片印在側面，因為擺放位置的不同，很可能側面就被擋住了。所以，不妨將整個圖案整體向上移動部分，起碼從胸部開始斷，也好過只斷個腦袋。
小弟有話說：這應該是最實用的遊戲周邊了，不僅能看還能用，海爾的品質還算挺有保障。當年的玩家都老了，遊戲人物還是那麼年輕......
那麼問題來了：如果你家冰箱需要替換，你會衝著情懷買仙劍圖案冰箱嗎？
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