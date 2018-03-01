任天堂在中國註冊新商標被曝光 國行Switch不遠了嗎？北京新浪網 (2018-03-01 15:34)
這四個商標註冊於2018年2月9日，其中國際分類「9」推測為數字媒介，即遊戲儲存介質；國際分類「16」極有可能為Nintendo Labo；國際分類「28」則是指向了遊戲主機，極有可能為Switch；國際分類「41」則指向了遊戲相關服務。
此前任天堂也曾就旗下產品在中國大陸註冊過商標，但此次疑似為Switch主機註冊商標格外令人在意，當然並不能以此確定任天堂一定會攜Switch主機進入中國大陸市場。截至目前任天堂官方暫無在大陸推出行貨主機的相關說明。
Switch去年銷量達到了驚人的1486萬台，甚至超過了Wii U五年的累計銷量。任天堂公司遊戲總監宮本茂卻表示Switch主機的生命周期將超過傳統的5-6年。
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