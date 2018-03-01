索尼互動娛樂日本亞細亞今天公佈了最新的PS Plus會員3月福利，多部免費遊戲中經典名作《血源》包含其中，而且最新熱作《怪物獵人：世界》的原創主題等也將贈送！

死鬥遊戲代表作，硬核玩家的噩夢，經典名作《血源》將於2018年3月7日～2018年4月3日期間對PlayStation Plus會員（日服）免費開放，未知的探索、死鬥等關鍵詞集於一身，玩家可以再次體驗了。

PlayStation Plus會員（日服）3月還有特別福利：《怪物：世界》原創主題和頭像3種贈送！

除此之外，索尼還在本月的公告中表示，2019年3月8日起將不再為PS3和PSV提供PS+會免遊戲。玩家已經在這兩個平台上下載過的會免遊戲可以繼續使用，明年3月開始索尼將專注為PS4提供會免遊戲。

想想看2020年或許PS5真的要公佈了，那麼提前結束舊平台的支持也是情理之中的事情。讓我們期待一下這幾天將會公佈的日服和港服會免內容吧！