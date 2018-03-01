山田孝之廣魔性廣告又又又來了 這次是為了《人中北鬥》北京新浪網 (2018-03-01 15:34)
《人中北鬥》馬上就要發售了，官方為遊戲做了不少宣傳工作。近日他們請山田孝之為遊戲拍了一個廣告，內容非常魔性也很搞笑，一起來看看吧！
爆笑廣告：
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為配合本作主題，山田在廣告中利用CG技術變成高大威猛的肌肉男，胸口還有呈北鬥七星狀的傷疤，宛如《北鬥神拳》主人公健次郎。沒想到向健身房的女工作人員表白后卻被對方一巴掌打倒在地，接著說出經過修改的原作著名台詞「我已經死了(俺はもう死んでいる)」。
整個廣告仍然秉承該系列一貫的幽默與詼諧，特別是山田的神態與動作沒有絲毫造作的地方，在短片中徹底放飛自我。《人中北鬥》是世嘉人中之龍工作室的新作，將知名動漫《北鬥神拳》的人物、世界觀套在「人中之龍」系列遊戲的系統框架上，衍生出這樣一款十分特別的遊戲作品。
《人中北鬥》將於2018年3月8日發售，繁體中文版與日版同步上市。
視頻截圖：
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