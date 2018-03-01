勿念，一路平安。和藍洞公司已交涉成功，對方安排調查小組徹底調查此事，近期會給我一個答覆。

微博中提到的事情指的是近期《絕地求生》的大新聞，關於中國區負責人金煥秀的事情。大致起因為金煥秀的前女友在微博接連曝料：金煥秀在中國擔任「中國區負責人」時的醜聞，他就職期間不但嫖娼、受賄，還將藍洞公司的機密文件泄漏販賣給有意之人，甚至還涉及一些「開掛」問題，絕地求生外掛泛濫成災或許也公司機密文件的被泄漏有關。

糯米微博稱藍洞公司已派出調查小組進行徹查，那麼相信經過對金煥秀徹底調查，藍洞官方不久后便會進行所有事件的公開聲明。

此前，LOL知名解說Joker教練似乎也有不少勁爆的消息，微博發文表示：

魔音糯米剛涼的時候有玩家找到Joker，說@魔音糯米被封號不是因為被封號，是因為他(@魔音糯米)私開伺服器還不交保護費導致壞了某大佬財路才被殺雞儆猴的。而當時的Joker還以為是掛逼的藉口，現在想想真是細思恐極。