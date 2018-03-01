遊戲打造了一個多元多變的性格養成玩法，玩家的點滴行為將決定自身的性格屬性，或孤傲、或逗趣、或活潑、或腹黑......不同的性格行為將對劇情走向產生相應影響。

當玩家踏入天乩世界的那一刻，性格養成便也隨之開啟，與NPC的對話將成為玩家遇到的第一個性格選擇元素，如何回應NPC將對性格走向產生影響。

在與NPC的各項對話中，玩家需要按照自己的判斷選擇回應內容，若是藥師宮小師妹冷凝向你撒嬌求愛，你是果斷答應還是殘忍回絕呢？每一次的對話都將累計相對的性格屬性，逐漸形成玩家自己的個性特徵。

玩家的種種選擇都與性格屬性的進程有著千絲萬縷的聯繫，同時它為玩家帶來了微妙的緣分。玩家在性格養成的過程中，《天乩》手游獨創的十世情緣系統將依據玩家的性格，探尋相應的前世因果，比如宿敵、摯愛、兄弟等。是選擇再一生的擦肩而過，還是彼此攜手共赴白頭？每一個情緣都隱藏在玩家平時的性格行為中。

在遊戲中遇到的不同人、不同事，所做出的不同選擇，都將影響到遊戲角色的性格走向。若要養成自己想要的性格，必須重視每一個細節，師徒、知己、情人、兄弟這些親密的存在也將成為重要的性格養成元素，每一個行為都是一次轉折的開始。而不同的性格將影響玩家的每日運勢，不同的運勢則決定著玩家在遊戲中的奇遇、福運等因素。

而一次小小的性格行為，或將對整個天乩世界產生龐大的蝴蝶效應。

種種劇情走向都在玩家一念之間：

繁華街道，亦或殘垣斷壁；

妖族稱王，亦或三界和睦；

比翼雙飛，亦或各奔東西...

當你凝視三界之時，冥冥之中也將有著不知名的存在妄圖篡改命運。當你面臨抉擇之時，須謹記，即便是一次看似微不足道的選擇，也將使命運之船面臨滔天巨浪，讓你的人生航跡徹底顛覆。2018已至，一切的未知即將破浪揭曉，敬請期待！

關於《天乩之白蛇傳說》手游

《天乩之白蛇傳說》手游由蝸牛數字九陰工作室匠心研發，由蝸牛數字、歡瑞遊戲影游聯合發行。遊戲首次採用第三代次世代「Flexi」手游自研引擎，融入PBR主機工藝、實時天氣及晝夜變化、體積光照、物理衣料、真人動作捕捉等數十項次世代手游革新技術，更將3D掃描科技首次引入國內手游製作之中。

推廣方面，《天乩之白蛇傳說》手游更是大手筆的顛覆了傳統影游聯動模式，為遊戲專門打造整部游影聯動的互動式電視劇，將「先游后影」的用戶泛娛樂體驗發揮到極致，將與同名電視劇《天乩之白蛇傳說》同步上市。

在這個人、妖、仙三界共存的世間，一個驚世天機即將泄露！千年之約，情定天乩，《天乩之白蛇傳說》邀你體驗。

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