《昆特牌》新模式競技場上線 玩家單挑鏡子大師北京新浪網 (2018-03-01 15:38)
今日，CDPR宣布新的《昆特牌》遊戲模式「昆特牌競技場」正式開放，玩家可以參與無限制卡牌對決，取消一切對卡組稀有度或重複卡牌的限制。
競技場對決非常有挑戰性，死亡三次就算出局，如果玩家成功完成9次對局則算完成挑戰。每次贏得挑戰都將獲得獎勵，表現越好越有機會獲得更好的新卡牌。
競技場模式的故事背景來源於《巫師3》「石之心」鏡子大師，參與競技場挑戰的玩家需要獲得鏡子碎片，鏡子碎片可以使用真實貨幣或遊戲內金幣購買。
為了慶祝新模式上線，CDPR還發佈了《昆特牌》全新預告片，一起看看吧！
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