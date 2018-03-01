今日，CDPR宣布新的《昆特牌》遊戲模式「昆特牌競技場」正式開放，玩家可以參與無限制卡牌對決，取消一切對卡組稀有度或重複卡牌的限制。

競技場對決非常有挑戰性，死亡三次就算出局，如果玩家成功完成9次對局則算完成挑戰。每次贏得挑戰都將獲得獎勵，表現越好越有機會獲得更好的新卡牌。

競技場模式的故事背景來源於《巫師3》「石之心」鏡子大師，參與競技場挑戰的玩家需要獲得鏡子碎片，鏡子碎片可以使用真實貨幣或遊戲內金幣購買。

為了慶祝新模式上線，CDPR還發佈了《昆特牌》全新預告片，一起看看吧！