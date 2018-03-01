《絕地求生》飾品市場近來價格波動頗大，連紅頭巾都受到了影響，不過一些限定飾品的價格還是非常驚人，例如早先日服的DMM武士服。



早先花3000日元，也就是不到180元人民幣即可獲得的《絕地求生》武士服現在在某寶上的價格已經漲了N倍，CDK的售價在1500元+，高價的甚至在2000元上下，價格一路上漲。

這件武士服的價格在去年就已經開始增長，但漲幅還沒有這麼誇張，而如今的CDK價格已經高到令人咋舌，直線飆升。

這件限定T恤前面印的是極具日本特色的持平底鍋武士，背面則是日服對應吃雞的梗「ドン勝」，的確很帥氣，不過這個價格也是很驚人了。還是要提醒大家一句，購買CDK需謹慎。