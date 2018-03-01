《惡魔城X：月下夜想曲》的主角「A少」阿魯卡多是一代玩家心目中的經典，即使時間已經過去了20年之久。最近，來自沙特的姑娘LeZeldaa就出了一組A少的Cos，精湛的化妝技術和服飾搭配呈現出的A少可以說是神還原了。

如果對比一下《月下》中的A少，可以發現妹子的臉部塑造的非常認真，有著漫畫臉一般誇張的陰影修飾，彷彿從遊戲中走出來一樣。

這位Coser也是一個喜歡遊戲的女玩家，平時也很喜歡《塞爾達傳說》系列，從她的名字就不難看出。

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