新華社馬來西亞古晉３月１日電 通訊：「四海同春」馬來西亞演繹中華情

新華社記者劉彤 林昊

２月２８日晚，由中國海外交流協會組派的「四海同春」文化演出團在馬來西亞沙撈越州首府古晉上演了一場精彩演出，在元宵佳節來臨之際為當地華僑華人帶來了祖（籍）國的問候。

在有６０多萬人口的古晉，其城市名稱由來眾說紛紜，有一種說法是，當地原來有幾口古井，下南洋到此的潮州人說方言慢慢叫成了「古晉」。雖然今天已很難探究這種說法的真實性，但漢語教育、中華文化卻在當地華人族群中堅持下來。

古晉居民文秀麗已經說不清自己是第幾代華人了，她也沒有回過中國廣東揭陽的家鄉，但這次是帶著丈夫和三個孩子專程來看演出。她說，作為華人，孩子要學漢語，一定要讓他們近距離感受中華文化的博大精深。

當天的演出讓文秀麗讚賞有加。這個主要由中國歌劇舞劇院演員組成的演出陣容為現場近２０００名觀眾獻上了一場視聽盛宴。歌曲《橄欖樹》《我的祖國歌甜花香》，舞蹈《貴妃醉酒》，嗩吶演繹的《打棗》和笛子獨奏《牧民新歌》，以及經典京劇選段《趙氏孤兒》《蘇三起解》等節目精彩紛呈，博得觀眾陣陣掌聲。

中國二胡演奏大師楊積強獻上了改編自中國民歌的聯奏，包括《掀起你的蓋頭來》《賽馬》等。他說，演出團特意安排了充滿鄉情鄉音的節目，自己雖然已多次參加「四海同春」的海外演出，但這次仍被觀眾們的熱情所感動。

中國駐古晉代總領事張陽說，「四海同春」演出展示了絢爛多彩的中華文化，讓海外華僑華人感受到中國日新月異的發展和嶄新的精神風貌。

參與組織此次表演的沙撈越晉漢連省華人社團總會會長黃良傑認為，「四海同春」以跨越地域限制的方式，通過舞台聯繫世界各地華僑華人，激起大家對中華文化的熱愛。

沙撈越州首席部長阿邦佐哈里在賀信中表示，本地華人保留了祖先傳承下來的中華文化，希望「四海同春」演出能成為沙撈越和中國各地之間文化交流及相互學習的平台。

自２００９年推出以來，「文化中國·四海同春」已成為全球華僑華人慰問演出的品牌項目，被稱為「海外春晚」。