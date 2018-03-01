【環球網報導 實習記者 楊菲菲】據韓國news1通訊社3月1日報導，韓國國防部1日表示，作為軍隊轉型的一部分，將小幅增加新編副士官數量，推動現任副士官工作內容的轉換，而副士官的空缺則將由軍務員或勤務員替代。

報導稱，韓國海、陸、空三軍現共有副士官48.3萬名，其中陸軍佔總比例的16.9%。此外，韓國空軍共有2萬名副士官，占空軍整體比例的31%。而在韓國4.1萬名海軍中，則有1.75萬名副士官。韓國國防部部長宋永武曾表示，若部隊40%以上的兵力由副士官組成，那就可通過增加戰鬥熟練度來就強化部隊的實戰能力。

另一方面，在增加副士官數量的同時，韓國國防部還計劃以預算為由，優先進行軍隊改編和職務變更，並對其直屬部隊進行改編。目前，韓國國防部共有27個地方部隊，5400名副士官。預計韓國將通過合併部隊和減小技能等方式將現有的地方部隊大量部署為實戰部隊。

報導稱，根據任務類型及其具備的戰鬥力，部署在實戰部隊各分隊的副士官比例將有所不同。預計，韓國國防部將部署90%以上的副士官在特殊作戰部隊中，而空降師團和裝甲師團的副士官比例則將擴大至60%-70%。

此外，宋永武曾表示，有意新編2萬余名軍務員。報導稱，這是因為在變更副士官的職務后，需要有大批軍務員和勤務員來填補非戰鬥業務的空白。而為了維持副士官的「專業性」，韓國國防部正在推進將即將轉業的副士官聘用為勤務員。