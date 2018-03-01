影／真假柯文哲同台 繞口令引全場爆笑NOWnews今日新聞 (2018-03-01 15:17)
柯文哲今（1）日出席「全台抗空污，天天嗶悠遊」記者會，現場邀來柯市長分身郭子乾一同宣導嗶悠遊抗空汙，兩人台上有趣的互動也吸引不少圍觀群眾，活動尾聲更以柯文哲招牌抓頭動作一起合影。
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