▲ 台北市長柯文哲、郭子乾出席「全台抗空污，天天嗶悠遊」記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.01）

柯文哲今（1）日出席「全台抗空污，天天嗶悠遊」記者會，現場邀來柯市長分身郭子乾一同宣導嗶悠遊抗空汙，兩人台上有趣的互動也吸引不少圍觀群眾，活動尾聲更以柯文哲招牌抓頭動作一起合影。