▲櫻橋下方設置「蒲公英」、「優悠水母」、「幸福光球」等創意藝術光景佈置（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.1)

台中市政府的整治下，綠川已成為繼柳川之後的新興熱門景點，不論白天或夜晚都吸引大批人潮前往欣賞。位於台灣大道與綠川東西街交叉口下的一座百年古蹟「櫻橋」，也隨著整治工程完整保存，四端高聳的橋塔造型及歐式風格鍛造欄杆，旅客大為驚艷。水利局表示，市府將橋下空間打通並施作步道，遊客來到綠川，可走在橋下直接欣賞到櫻橋舊址，今昔交錯，更能感受百年來綠川與台中都市發展緊密的關係。

水利局表示，市府「新盛綠川水岸廊道計畫」在綠川辦理汙水截流、旱溪引流、水質改善、防洪安全、景觀營造等工程，整治水岸時，中山綠橋及隱身於台灣大道下方的「櫻橋」部分橋身舊址，是重要的保存任務，希望讓綠川風華再現的同時，更將此珍貴的舊城歷史傳承下去。

根據文史資料記載，「櫻橋」興建於日治時期大正四年（1915年)，是當年櫻橋町通（即台灣大道）跨過綠川的橋面。各界原以為「櫻橋」早於台灣大道拓寬改建時消失，卻在綠川整治工程開蓋時，意外重見天日。由於「櫻橋」代表中區都市變遷與發展的軌跡，因此市府將其完整保留，讓綠川美景與歷史古蹟相互映照，增添更多人文色彩。

▲綠川百年古蹟「櫻橋」白天或夜晚都吸引大批人潮前往欣賞（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.1)

水利局長周廷彰指出，為滿足綠川防洪標準，並兼顧中山綠橋保存，在經過多次與各工程領域專家會勘及討論後，決定於橋下設置防洪箱涵，並採用台中獨有、俗稱「夫妻樁」的人工檔土柱工法，穩固橋台基礎，不僅保護古蹟，也解決綠川通洪瓶頸問題，這是最好的方案。

此外，水利局在發現櫻橋橋身舊址後，保留了原生牆面及橋身，也以「夫妻樁」作為橋台基礎保護，考量台灣大道交通現況及橋身安全，在無法打除拓寬橋面的情況下，將橋下空間打通，讓民眾一睹它原始面貌，並復刻櫻橋外觀於台灣大道兩側，讓百年前的綠川與現代樣貌串聯。

綠川整治工程完成後，除了櫻橋再現，水利局還在櫻橋下方設置浪漫的「紫藤廊道」，也在綠川雙十路到民權路段間規劃「蒲公英」、「優悠水母」、「幸福光球」等創意藝術光景佈置，即日起固定於每日傍晚17時30分至22時開燈，預計展至4月8日。

水利局提醒，綠川河道全面禁止吸菸，請民眾發揮公德心，拍照時不要踏上草皮或接觸光景設備，垃圾也請自行帶走，切勿隨意丟棄，與市府一起守護美麗的綠川。