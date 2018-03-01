▲頭城鎮二城國小學童在鯉魚旗上寫下留言。（圖／記者李清貴攝 , 2018.03.01)

兒童要有夢想，一項名為「2018鯉想啟程」夢想留言募集活動今（1）日上午在頭城鎮二城國小展開啟動儀式，該校二年級的學童各自在鯉魚旗上寫下充滿童趣的留言。頭城鎮長曹乾舜表示，這項活動預計募集2,000多名頭城學童天真浪漫的夢想留言，夢想留言募集完成之後，將配合3月31日兒童節慶祝活動，升空祈福。而2條募集滿滿夢想留言的鯉魚旗將於活動結束後，空運到日本，並於5月5日日本兒童節當天與來自世界各國的鯉魚旗一起升空，共同為全世界的幸福祈禱。

將「鯉想啟程」公益活動從日本引進台灣的林靜如表示，當初是在日本認識「鯉想啟程」公益活動的發起人栗須先生，當時是因為311大地震引起海嘯，而阪神大地震的受災戶看到這個新聞，栗須先生認為應該把阪神大地震的經驗分享給311大地震的受災戶，要抱持夢想繼續生活，於是他就到神戶小學告訴校長說應該藉由小朋友的力量鼓勵受災戶，這個故事非常讓人感動。林靜如說，台灣也是地震頻繁的地區，日前更有花蓮大地震，所以希望藉此鼓勵災區居民，要抱持夢想努力站起來。

今天擺放在二城國小的2條10公尺的鯉魚旗，上面的圖案是三位藝術家「上方好朋友UP's friends」、以及來自日本「親子豆腐TO-FU OYAKO」的設計師北井真一郎和蝴蝶結子一同聯手彩繪的。畫中主角身穿藍衣服的豆腐兒子，臉上有可愛的兩圈腮紅及充滿療癒感的苦瓜臉與八字眉，因為豆腐易碎的本質，常常擔心跌倒會摔個稀巴爛，可是豆腐兒子的精神是跌倒也不怕，也就是鼓勵大家永遠保持勇敢的心面對每一個挑戰。

今天二城國小學童在鯉魚旗上的留言充滿各式各樣的童言童語，有寫「我希望爸爸媽媽平平安安」、「我希望弟弟能快樂長大跟我玩」、「我希望放暑假的時候還可以去阿公那邊」，這些天真可愛的心裡話將會隨著鯉魚旗跨海到日本，與來自世界各國的鯉魚旗共同為世界幸福祈禱。

▲二城國小學童在鯉魚旗上留言充滿各式各樣的童言童語。（圖／記者李清貴攝 , 2018.03.01)