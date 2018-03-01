好房網News記者 陳韋帆／台北報導

台北市大安區全家福社區海砂屋都更，終於傳出佳音，目前預定於3月15日舉辦公辦公聽會，讓住戶直呼「終於快要脫離險境了！」

苦戰五年，住戶終於看見都更曙光。（好房網News記者 陳韋帆／攝影）

台北市大安區臥龍街(詳見備註)全家福社區共計80戶，皆為民國74年建築完成之五層樓鋼筋混擬土造建築物，業經鑑定為高氯離子混凝土建築物，於民國104年5月26日遭市府列管，判定為「須拆除重建」。

但該社區之前就曾申請都更，從民國102年7月9日，市府就曾核准都更概要，並申請兩次展延104年7月9號，但之後卻沒申請報核資料，導致過程中斷；此次於去（106）年12月25日進行掛件，將於今（107）年2月23日～3月24日公開展覽，並於3月15日辦理公辦公聽會，後續審查若無意見可望盡速通過，但若有其他意見則須再提審議會報告，通過後再行核定。

住戶伍小姐表示，102年主委林先生曾協同社區媽媽們，一起找過另一建商處理整合事宜，但因僅達五成同意比例，故無法繼續進行；後續主委又與熱心住戶多次尋找建商整合並不順遂，民國104年末因緣際會另尋建商，由潤泰創新進入協助整合，幸好建商大力幫忙讓此事能夠順利進行。

潤泰創新相關人員表示，該社區整合經多次召開說明會，並逐戶拜訪對於都更不瞭解的住戶們，讓其了解都市更新、規劃設計、權益分配等各種相關內容，加上鄰居（全家福社區居民）之間充滿正面能量的推動，才讓此事順利進行。

本案基地面積共652.19坪，預計規劃地上22層樓地下四層大樓，全案採都市更新權利轉換方式進行，比例為住戶：建商＝6：4起，租金補貼則為每坪800～1000元／月不等，但因全案還在送件審查中，獎勵容積與整體規劃畫都還未定，一切暫為初估規劃。

備註：本案為台北市大安區臥龍街262之2、268、268之1、270、270之1號、臥龍街264巷1、2、3、4號、臥龍街272巷6弄1、2、3、4、5、6、7號，全家福社區全棟共計80戶。（圖／台北市都市更新處提供）