好房網News記者廖庭毅／採訪報導

衛生紙出現大搶購，也讓政府消保單位備戰，要查明是否有囤貨情形，甚或是業者會在這波恐慌中牟圖不法利益，目前賣場均表示絕無囤貨，缺貨真的是因為民眾搶光光，而紙廠則說，自105年12月起原漿已由自每公噸500美元至107年1月漲為900美元，3月若真的調漲，確實是為了反映原料成本。

鑒於市售衛生紙預計在3月份將大幅漲價的傳言甚囂塵上，造成消費者搶購衛生紙陷入恐慌，新北市消保官於昨（26）日赴新北市愛買、全聯、大潤發、家樂福及好市多等各大通路調查衛生紙供貨情形，今（27）日更會同新北市刑警大隊經濟組及經濟發展局，前往新北市板橋區的衛生紙供應商正隆股份有限公司進行查核，以防業者意圖抬高交易價格，囤積民生物資或散布不實交易資訊。

新北市消保官於26日赴新北市愛買、全聯、大潤發、家樂福及好市多等各大通路調查衛生紙供貨情形（圖／新北市政府）

稽查時，大賣場均表示衛生紙缺貨是因為消費者大量搶購已超出供應商正常供貨量，目前製造商供貨正常且售價尚未調漲。供應商正隆公司則表示，由於原料紙漿均自國外購買現貨，自105年12月起原漿已由自每公噸500美元至107年1月漲為900美元，為反映原料成本，該公司確實曾持續與通路商討論調整定價事宜，但並未主動向媒體放話要調漲售價，且近期產能正常亦無減少出貨情形，更無囤積原料之必要。消保官並請正隆公司限期提出近期進出貨報單，以釐清其說法之真實性。

新北市法制局長黃怡騰表示，業者如有意圖哄抬衛生紙交易價格，恐涉犯刑法第251條意圖抬高交易價格、囤積物品罪嫌，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。