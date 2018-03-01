好房網News記者蔡佩蓉／台北報導

206花蓮強震導致多棟房屋受損、倒塌，讓民眾的生命財產嚴重損傷，購屋時如何挑選耐震好宅，是買家必須重視的課題。

住宅安全廣泛牽涉建築綁筋、混凝土強度、耐震設計等工程細節，民眾可藉由建商品牌、品質信譽以及售後服務、保固年限等附加保障，來做為購屋參考依據。

▼如何買到抗震宅，也成為購屋族重視的條件。（好房網News記者陳韋帆攝影）

除了挑選建商品牌外，不妨審視建商的耐震相關措施。在建築法耐震係數規範下，市面上新案普遍都已符合國家規範的6級耐震標準，部分建商除了依據法規採耐震設計，也有檢驗、修繕與高於法定保固年限的售後服務。

目前已有建商將建案防水、地壁磚、結構體等保固分別延長至5年、5年及25年，也有業者強調鋼筋檢測強度和輻射合格標準，並於每層樓灌漿反覆把關，高樓社區建築則一律採用抗震性、防火性與安全度高的SRC結構。

台中地區有建商考量地震較易引發龜裂，間接連帶防水問題，加強建築轉角處結構工程，於基本防水層上再施作防水保護層及鋪貼磁磚建材來預防，另外還有業者每年為社區住戶提供房屋健診服務。