好房網News記者楊欽亮 / 評論特稿

1998年2月上任，14度被全球金融雜誌(global Finance)評選為A級央行總裁的彭淮南這個月終於卸任了，對某些人而言，這是一個傷感的時刻。不過對於另外一些人來說，也可能是解脫的時刻，或臨危的時刻，幸好不論彭淮南在不在位，他在央行裡都留了一個位置，是穩定軍心，或成為一道緊箍咒，純看戲的看倌們與千千萬萬戲裡的角色們會是兩樣情。

沒有彭淮南後的中華民國央行還會是那個維穩至上的神祕機關，或者是即將進入大開大闔新時代的府衙，現在討論也許都太早了，與其做膚淺的預測，不如先來看看14A總裁為台灣房市帶來哪些影響，與其長期操縱匯率及利率的功與過。

圖說: 彭淮南交棒後，台灣還等得到下一個14A總裁嗎？(好房網News記者陳韋帆 / 攝)

說起央行與房市的「恩怨」，不能不提的是「選擇性信用管制」。這是全球央行為達成某些特定經濟目標而針對金融機構採取的限縮令，其手段包括不動產信用管制及消費者信用管制等等。

其實，早在彭淮南上任前的1989年，央行就為整頓飆漲到近乎失控的房市與股市，採取了一連串緊縮措施，其中又以有「房地產228事件」之稱的選擇性信用管制對房市衝擊最大，這道魔咒讓1986年起首的房市景氣在1990年畫下休止符。

1998年彭淮南上任時台灣剛剛經歷亞洲金融風暴，台灣受創雖小，但隔年發生921大地震，同一年還有前總統李登輝的兩國論導致台海關係緊張衝擊，加上林肯大郡災變和本土性金融風暴接踵而來，營建業低迷了許多年，這段期間央行在彭淮南主導下，利用提撥郵政儲金辦理無自用住宅低利貸款、調降重貼現率等措施，及時扼止了建築業的倒閉潮。

2003年SARS疫情肆虐，房市跌入谷底，沒想到隔年全球經濟復甦，房屋貸款利息走低，房市自谷底反彈後竟然一飛沖天，雖然期間遇到過美國「二房風暴」引爆的房產泡沫危機，依然一漲12年，台北市房價所得比攀升到14.7倍，直到2010年央行接連祭出兩次選擇性信用管制，加上隔年財政部的奢侈稅追擊，投資客的氣焰才慢慢受挫。

SARS來去之後這段漫長的歲月全球金融環境瞬息萬變，2008年底開始美國聯準會等各國央行印鈔救市的量化寬鬆(QE)措施導致游資泛濫，熱錢湧向各國炒匯炒房，彭淮南不容熱錢破壞台灣金融穩定，一夫當關，萬錢莫敵，他宣布關閉無本金交割遠期外匯，讓國際炒匯巨鱷索羅斯知難而退，一戰成名，也讓台灣安然度過金融風暴。

2014年底，漲了12年的台灣房市終於在央行接續祭出第三與第四次信用管制後反轉向下，不過才歷經2015與2016兩年消條時期，彭淮南即先在2016年發言時預測房市「可能」軟著陸，繼又在2017年底發言時說房市「已經」軟著陸，且也解除了豪宅以外的信用管制措施，讓希望飆漲過頭的房市健康又扎實地落底的學者與房仲業者搖頭不已。

一位房仲業者說，讓房市在不受外力干預的情況下緩跌，市場比較健康，彭淮南的軟著陸說反而會拉長房市盤整期，就像感冒未癒就停止休養，病永遠好不了一樣。永慶房產集團先前公布的2018第一季趨勢前瞻報告裡曾針對房市是否已經軟著陸進行民調，發現超過六成的受訪者認為房市根本尚未軟著陸，結實地賞了前總裁一個耳光。

板信商銀董事，同時也是新北市不動產開發商業公會理事長的劉炳煌則對彭淮南的限貸令持正面看法。他認為彭淮南的信用管制是有節奏地逐漸限縮，這些年房地產業者「不敢亂衝剌，也不敢任意擴張」，因此這波景氣反轉後並沒有出現建商倒閉潮。劉炳煌說: 「不能不佩服他。」

利率長期走低，資金持續寬鬆，是台灣房地產市場連漲十幾年的最大動能之一，彭淮南十多年來堅守的「低利率、低匯率」雙低政策穩定了台灣經濟，卻也成為房市跌不下來的禍首，畢竟彭總裁升息警訊喊了幾年也不見大規模升息，就算升息，對有房階級或購屋客來說也不痛不癢，畢竟更多人擔心的是「賺了利率，賠了房價」，這就不是我們神一樣的央行總裁左右得了的了。

不少人把房市反轉，但房價似要跌又跌不滿的現象歸責於彭淮南「阻升不阻貶」的弱勢台幣政策，但放眼全球其他國家，現階段不走低利率等對應政策的也屈指可數，在全球化時代，這是各國的共業，唯一不同的是能拿下14次A級央行總裁封號的只有一個彭淮南，不論功與過，這是台灣有過的福氣。