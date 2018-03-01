好房網News記者蔡孟穎／整理報導

房市從2014年開始下修後，交易量從未見反彈，買賣移轉棟數僅剩24萬棟，直到去年2017才稍稍回升至27萬，但眾多專家學者仍不看好，認為離回春還早得很，且最重要的人口警報還沒解決，甚至部分區域傳出的人口增長喜訊，都不是房市利多。

台中自從升格為直轄市後，人口數不斷增長，並在去年超越高雄，成為全台第二大城，但卻沒刺激到房市，據最新2月台中地政局分析不動產月報指出，台中去年全年買賣登記棟數，雖較2016年大增20.1%，達3.93萬棟，但這亮眼成績單，在扣除包含其中近2成的預售交屋潮，並考量以2015年交易量較低，如此看來，2017年整體房市表現還是不佳！

台中近年人口數大爆發，但房市交易量扣除過去預售屋的交屋潮，真實成績卻不佳（圖／台慶不動產提供）

另一方面，觀察建使照申請數量，去年使照量12122戶，較前年減少3.6%，且近兩年均有下滑現象，但對照建照量，2017、2016相比大增15.5%，呈現正成長趨，透露台中房屋供給量將只增不減，待年限已到，將會有大量供給量加入現有的餘屋賣壓。

2017台中建使照數量變化（圖／翻攝自台中房市月報）

根據營建署最新統計空餘屋數量，台中低度用電住宅戶數高達9.6萬餘戶，空屋比例佔全市房屋量9.69%，為六都第三多，新建待售餘屋量則有8125戶，連增5年，為六都第四多。

永慶房產集團業管部經理謝志傑分析，有近5成消費者認為「房價還有下跌空間」，台中地區甚至超過5成，認為「未來還有許多新屋供給的賣壓」，期待的房價甜蜜點未到，從交易熱區西屯和南屯區來看，到今年為止交易比重均有明顯提升，而交易總價以500~1000萬產品為主，顯示在自住市場下，總價千萬以下才是購屋族能負擔的公道價。