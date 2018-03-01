落跑名媛又有房子遭法拍 這次在新店好房網News (2018-03-01 15:33)
好房網News記者廖庭毅／採訪報導
名媛吳麗玲繼「台北信義」、「寶徠花園廣場」、「人文首璽」等豪宅陸續在2014至2016年間遭法拍後，近期又再出現新的法拍案，為在新店區、屋齡約7年的「中興馥」11樓戶，底價換算成單價，較同社區法拍戶下降了26%。
日前台北地院公告，該拍案為106司執字第74815號，債務人吳麗玲名下，位於新店區「中興馥」的11樓戶，將在5月17日一拍，總坪數約98坪、含2個機械車位，底價5320萬元。同時法院公告，該戶完工後無人居住，故設定不點交。
新店「中興馥」（圖／翻攝自Google Map）
債務人吳麗玲名下，位於新店區「中興馥」的11樓戶，將在5月17日一拍（圖／翻攝自台北地院法拍物件查詢系統）
而以吳麗玲遭法拍物件一拍底價換算單價，為每坪54.28萬元，而該社區18樓戶也正處於4拍待拍中，該戶去年8月一拍單價高達73萬元，相較之下，吳麗玲此次的法拍物件單價又再下修了26%。
曾活躍於政商名流圈，在遭爆跳票21億元後人間蒸發的吳麗玲，自2014年起，名下包括高雄市「人文首璽」店面、台北「元大一品苑」、「寶徠花園廣場」、「台北信義」、「貝森朵夫」，及新北「巴黎十六區」、「新都廳」、「曉山青」等物件，陸續遭到法拍。
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上一則：讓利奏效 台南大樓移轉年增58%
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