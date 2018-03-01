讓利奏效 台南大樓移轉年增58%好房網News (2018-03-01 15:33)
好房網News記者廖庭毅／採訪報導
據台南不動產開發公會最新研究指出，2017年第4季台南房市景氣為價穩量增，而2018年1月建物第一次移轉數量持續增溫，透天較去年同期成長50%，大樓較去年同期成長58%。專家指出，讓利奏效，台南市房地產市場連續5季成交量持續走揚，成交量已超越103年水準。
台南市不動產開發公會與大台南不動產開發公會發布研究指出，台南市2017年第4季的房地產市場景氣為價穩量增，市中心區域價格上揚，從實價登錄資料觀察，2017年第4季東區、南區、中西區、北區和安南區價格有小幅度的上漲。另安平區案量大，但價格持平，其餘地區價格則微幅下修。
2017年第4季台南房市景氣為價穩量增。（翻攝自Google Map）
而研究也顯示，2018年1月建物第一次移轉數量持續增溫，透天較去年同期成長50%，大樓較去年同期成長58%。台南市房地產市場連續5季成交量持續走揚，成交量已超越103年水準。
台南市不動產開發公會理事長陳昆和表示，展望2018年，台南經濟基本面佳，南科提供高科技業的就業機會，安平港遊艇碼頭開發案動工，加上文創、觀光旅宿等產業蓬勃，提供房地產發展動力。
而大台南不動產開發公會理事長詹雅喨則指出，建商讓利奏效，無論新屋或中古屋市場成交量持續增溫，小宅化、總價市場導向持續發酵。
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