好房網News記者黃靖惠／整理報導

最近地震又頻傳，花蓮0206強震建物倒塌，造成多起死傷，就曾有人預言，台北萬戶老建物若遇規模6、7級強震，恐倒一片，別以為地震規模不大，就不會對老房子造成影響，因為老屋年久失修，搖晃久同樣可能產生危機，國家地震研工程究中心建議，地震過後，最好仔細檢查家中建物損傷情況，並分為Ａ、Ｂ、Ｃ不同等級做處理。

前內政部長李鴻源曾在公開場合表示，台北多老舊建物，目前居住800萬人口，一旦遇7級強震，將有3.5萬棟樓房倒塌，若依目前建物老化情形，再遇7級地震，台北甚至有滅都、滅國的可能性。

0206花蓮地震造成梁柱破裂。圖／ 爆料公社

大地震過後，樓房可能出現新裂縫，甚至整棟傾斜，但該如何判別樓房是否嚴重震損，還是僅外觀輕微破壞，日後再進行修補即可。

國家地震工程研究中心建議，無論地震規模大小，民眾最好查看建築外觀狀況、家中、地下室、公共空間的結構系統，或是樑、柱、牆是否有新增裂縫、裂紋的情況，並依照損傷的情況分為三類，再去做處理。

發現樓房有異狀，依照危急程度又分Ａ、Ｂ、Ｃ個等級做不同處置：

一、危急程度Ａ：

房屋外觀 → 若目視可察覺樓房傾斜或下陷，應立即離開屋內，並儘速通知專業技師前往檢查房屋是否有崩塌之虞。

柱子檢查 → 柱子鋼筋外露；柱子有連續的X形、V形、倒V形、斜向或垂直向開裂。

樑的檢查 → 樑的鋼筋外露。

牆的檢查 → 剪力牆的鋼筋外露；加強磚造房屋的承重牆、鋼筋混凝土建築的隔間牆，整片倒塌、傾斜或大面積掉落。

樓板的檢查 → 樓板開裂，管線破壞。

二、危急程度Ｂ：

房屋外觀 → 目視無法察覺樓房傾斜，但仍懷疑樓房已經傾斜，最好通知專業技師前來檢查，確認結構是否須修復補強。

柱子檢查 → 柱子有不連續的垂直向、斜向裂縫。

樑的檢查 → 樑有明顯而連續的X形、斜向、水平向、垂直向裂縫。

牆的檢查 → 剪力牆、加強磚造房屋的承重牆、鋼筋混凝土建築的隔間牆，有長而連續的開裂。

樓板的檢查 → 樓板角隅出現裂縫。

三、危急程度Ｃ： 不影響結構安全，可自行修補。

柱子檢查 → 柱子有細小的水平向裂紋。

樑的檢查 → 樑有垂直向不連續的裂紋。

牆的檢查 → 剪力牆、加強磚造房屋的承重牆、鋼筋混凝土建築的隔間牆，有短而不連續的裂紋。