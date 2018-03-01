好房網News記者黃靖惠／綜合報導

今年初至新春期間，永慶房仲網統計，雙北市最熱門的網路物件前五名，台北為文山區「觀星台北」、「水沐青華」與「國賓伊頓」，以及北投區「甲桂林山莊」、中山區「金磚密碼」，平均總價約1800萬元以內，以2-3房的物件最熱門，吸引首購族目光。

此外，新北市前五名為板橋區的「巨蛋」、「超級F1」社區以及新店區的「美河市」、「玉上園」、「湯泉二期」。

永慶房仲網統計，今年初至新春期間，雙北市最熱門的網路物件前五名，此為示意圖。(好房News記者 陳韋帆/攝影)

台北市2018年開春熱門點閱排名前五名社區。圖／永慶房仲網

新北市2018年開春熱門點閱排名前五名社區。圖／永慶房仲網

今年1月至新春開工（2月21日）期間，永慶房仲網統計購屋族點閱網路物件，發現最熱門的是35坪以下，其中目前北市最夯的為2－3房物件，總價1800萬以內中、低總價房產為主，吸引首購族看屋。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，在房價修正之際，挺進台北市；新北市則是以2000萬左右的中高總價房產需求較高，受到換屋族青睞。

舉例「觀星台北」社區位於文山區木柵路二段109巷，屋齡逾20年，最熱門物件為2－3房，總價約1400萬元，該區因環山綠地優美景觀，以及方便社區巴士達捷運萬芳醫院站，附近又有傳統市場、小型量販店，生活機能成熟，所以吸引許多購屋族目光。

此外，謝志傑分析，35坪以下熱門點閱社區，包括北投區中山北路七段219巷「甲桂林山莊」及中山區雙城街19巷「金磚密碼」；「甲桂林山莊」鄰近溫泉區，環境清幽，鄰近天母與石牌商圈，由於屋齡超過30年，購屋總價相對便宜，物件多為1600萬元以內。

謝志傑補充，新春網路看屋點閱趨勢，呈現出北市中低總價與新北中高總價購屋需求，目前市場仍以自住買盤為主力，首購、換屋族群為大宗，房價緩步修正態勢仍然沒有改變。