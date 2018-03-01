好房網News記者黃靖惠／整理報導

最近國際紙漿調漲，台灣民眾瘋搶衛生紙的行逕，被戲稱｢衛生紙之亂｣，一度引起英國媒體報導，也令人思索上廁所一定得用衛生紙擦拭嗎？若到野外露營該怎麼辦？所以國外網站《wiki How》曾分享4種，上廁所不用衛生紙方法，包含舊衣製成衛生紙、當用植物葉片擦屁屁，或是學古人用鵝卵石刮除穢物、或用海綿擦乾淨。

製作衛生紙需大量木材，電力和水，若能將衛生紙變得更環保，不只省錢下每月開支，也友善生態環境，但歷史往回追溯，古代人也沒有柔軟衛生紙，上廁所又該怎麼辦？國外網站《wiki How》曾分享4種上廁所不用衛生紙的方法：一、衣物再製衛生紙；二、用植物葉子；三、鵝卵石；四、海綿。

衛生紙喊漲，民眾紛紛前往大賣場搶購。（好房網News記者張聖奕／攝影）

一、舊衣服裁成衛生紙，可重複使用真環保：將家中步要的舊衣服裁成等比例，如同衛生紙一樣使用，又與古代女子月經來時，會用布製的｢衛生棉｣原理相同，同樣都是用髒後，再洗乾淨，重複使用。

二、用植物葉子充當衛生紙：近代人用衛生紙，那古代人用廁紙（古代衛生紙），而廁紙出現前，人們曾用過各種物品清潔屁屁，包括竹子、木頭，植物。

網站指出，民眾到野外露營上廁所，同樣面臨沒衛生紙情況，這時可用毛蕊花、棉毛水蘇等植物葉子擦拭，它們的柔軟性高，比較不會傷到肌膚，或是用仍然附著在樹枝上的松針，如同使用一把小刷子，輕柔刮除穢物。

三、鵝卵石：石頭也能充當衛生紙，用刮除的方式使用，河道邊的鵝卵石通常較無稜角，所以拿來清除髒汙比較不傷皮膚。當然，如果是在河道邊，那麼就近取用的水，應該清潔效果更佳。

四、海綿：古羅馬時代，希臘人將棉質布，或是海綿綑綁木棒上，當上完廁所後，用「海綿寶寶」來幫你清除穢物，不過由於海綿縫隙大，可能藏有細菌，建議要做好消毒及殺菌工作。