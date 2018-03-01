吳銘勝負彩18031期難度分析：馬賽主場奏凱北京新浪網 (2018-03-01 15:15)
第18031期14場勝負由英超、德甲、意甲、西甲和法甲組成，五大聯賽聚齊。
曼城對陣切爾西，一場藍色大戰，藍月亮主場佔優。拜仁慕尼黑客戰弗賴堡，德甲老大上輪沒有取勝，本場不容有失。科隆對陣斯圖加特，科隆近期狀態不錯，主場面對斯圖加特應會搶分。
AC米蘭對陣國際米蘭，米蘭同城德比戰是意甲當輪的重頭戲，看好AC米蘭不敗。都靈對陣克羅托內，紅色公牛主場強勢，本場有望爭取三分。切沃對陣薩索洛，烏迪內斯對陣佛羅倫薩，兩場比賽皆有望分出高下。亞特蘭大對陣桑普多利亞，貝內文托對陣維羅納，兩支主隊佔優，其中亞特蘭大勝面稍大。
巴薩對陣馬德里競技，西甲榜首大戰，巴薩取勝有難度。巴倫西亞對陣皇家貝蒂斯，蝙蝠軍團明顯佔優，本場應會拿到三分。皇家社會對陣阿拉維斯，建議防範冷平。里昂客戰蒙彼利埃，小心裏昂翻船。馬賽對陣南特，主隊有望勝出。
本期競猜涉及的賽事較為廣泛，提升了競猜難度，宜多防範冷門。（吳銘）
（吳銘 中國體彩報）
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