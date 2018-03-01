布漢競彩相同指數精選：紅軍作膽無憂北京新浪網 (2018-03-01 15:16)
利物浦VS紐卡斯
威廉希爾初始指數為1.25 6.00 11.00，主隊總戰績22勝7平1負；立博初始指數為1.25 5.80 12.00，主隊總戰績1勝0平0負；Bet365初始指數為1.22 6.50 11.00，主隊總戰績22勝7平1負；Interwetten初始指數為1.25 6.00 11.00，主隊總戰績28勝2平0負；Oddset初始指數為1.20 5.50 7.50，主隊總戰績12勝5平0負。五家採樣指數觀點較為一致，利物浦取勝無憂。推薦：3
萊比錫VS多特
威廉希爾初始指數為2.37 3.75 2.70，主隊總戰績7勝1平4負；立博初始指數為2.60 3.50 2.55，主隊總戰績2勝0平1負；Bet365初始指數為2.75 3.40 2.45，主隊總戰績7勝10平13負；Bwin初始指數為2.50 3.50 2.60，主隊總戰績6勝7平12負；Oddset初始指數為2.15 3.30 2.55，主隊總戰績13勝5平12負。整體傾向分勝負，符合兩隊交鋒無平的特點。推薦：30
（中國體彩網 布漢）
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