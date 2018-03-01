布漢競彩相同指數精選：巴薩至多防平北京新浪網 (2018-03-01 15:17)
亞特蘭VS桑普多
威廉希爾初始指數為1.80 3.75 4.20，主隊總戰績18勝8平4負；立博初始指數為1.85 3.60 4.20，主隊總戰績17勝8平5負；Bet365初始指數為1.80 3.75 4.20，主隊總戰績12勝10平8負；Bwin初始指數為1.80 3.60 4.20，主隊總戰績19勝8平3負；Oddset初始指數為1.60 3.40 4.25，主隊總戰績22勝5平3負。亞特蘭大得到主流指數支持，雙選勝平應該能過關。推薦：31
巴薩VS馬競技
威廉希爾初始指數為1.65 3.60 4.80，主隊總戰績17勝8平5負；立博初始指數為1.60 3.90 5.50，主隊總戰績5勝0平0負；Bet365初始指數為1.57 4.00 5.75，主隊總戰績18勝7平5負；Bwin初始指數為1.55 4.10 5.50，主隊總戰績16勝6平4負；Oddset初始指數為1.50 3.60 4.75，主隊總戰績11勝8平1負。五家都取負率極低的指數組合，客隊爆冷難度大。推薦：31
（中國體彩網 布漢）
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