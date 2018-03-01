陸慧明競彩：阿森納受讓一球3 巴薩或有冷北京新浪網 (2018-03-01 15:17)
陸慧明競彩
20180301，星期四，歡迎接收陸慧明免費推薦
今日場次：
005 阿森納VS曼城 推薦：受讓一球3
基本面都是強隊，但客隊更強。最關鍵的在於英聯杯曼城3比0，這個權重會讓其餘因素都無足輕重。我在想，支持阿森納贏的比例應該不高了，假設曼城贏，那麼彩票賠率一定會在平局上做文章，去分流0的比例。現在看威廉初賠平局高達4，甚至高於主勝的3.5，現在調整為4.5、4.2、1.73，主勝高了，平局雖然排到第二，但也高了，0完全是看好？我排除0。
（巴薩，很可能出冷）
006 拉斯帕VS巴薩 推薦：受讓一球3
這球基本面沒得說。關鍵在歐賠上，去年巴薩客場贏球賠率是1.11，本賽季開到1.2，差距還挺大。巴薩的排名和狀態並不亞於上賽季，主隊還差一點。這種情況，很可能爆出冷門。競彩上賽季都沒開勝平負，本場反而開了。
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彩蛋：007 卡昂VS里昂 推薦：0
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